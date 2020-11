Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 15 noiembrie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 7.096 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus! De asemenea, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 113 decese și 1.169 pacienți in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Sambata, 7 noiembrie, Grupul de Comunicare Strategica a facut un nou anunț sumbru. Potrivit autoritaților romane, au fost raportate 9.937 de noi cazuri de infectari cu COVID-19, iar 130 de persoane și-au pierdut viața in ultimele 24 de ore.

- Luni, 2 noiembrie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 4.041 de noi cazuri de infectare cu COVID-19, inregistrate in ultimele 24 de ore! De asemenea, 86 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 961 de pacienți se afla in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Duminica, 18 octombrie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 3.920 de noi cazuri de COVID-19, inregistrate in ultimele 24 de ore. De asemenea, 66 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 749 de pacienți sunt in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva.

- Autoritațile au facut un nou anunț sumbru. Grupul de Comunicare Strategica au anunțat pentru ziua de miercuri, 7 octombrie, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.958 cazuri de infectare cu COVID-19 in ultimele 24 de ore! Iata cate persoane și-au pierdut viața in acest interval!

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis duminica, 13 septembrie, ca in ultimele 24 de ore au fost raportate peste 1.000 de noi cazuri de infectare cu COVID-19! Cați oameni au pierdut lupta cu virusul in acest interval de timp?

- Grupul de Comunicare Strategica aduce astazi un nou anunț cutremurator pentru romani. Autoritațile au transmis ca in ultimele 24 de ore au fost raportate 1.380 de noi cazuri de infectare cu COVID-19. Iata cat persoane au murit in acest interval!

- Grupul de Comunicare Strategica a facut un nou anunț sumbru. Autoritațile au transmis faptul ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate peste 1.200 de noi cazuri de infectare cu coronavirus. Iata cați oameni și-au pierdut viața in acest interval!