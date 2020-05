Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus confirmate la nivel mondial este de aproximativ 5 milioane, iar cel al deceselor a depasit 328.000, potrivit datelor Johns Hopkins University. Potrivit universitatii americane, pana in prezent au fost raportate 4.999.981 de contaminari si…

- Un numar record de 106.000 de infectii cu coronavirus au fost inregistrate marti in lume, a transmis Organizatia Mondiala a Sanatatii, subliniind ca doua treimi dintre noile cazuri au fost inregistrate in doar patru tari. Potrivit statisticilor furnizate de OMS, cele patru tari sunt SUA, Rusia, Brazilia…

- Bilanțul total al morților se ridica astfel la 32.169, Italia fiind a treia cea mai afectata țara de pandemie, dupa SUA și Marea Britanie atunci cand vine vorba despre decese. Numarul cazurilor de infecție cu Covid 19 urca la 226.699, Italia fiind pe locul șase din aceasta perspectiva, dupa SUA,…

- Din 21 februarie, data la care a fost semnalat primul caz de coronavirus in Italia, autoritatile au raportat 32.007 de decese din cauza COVID-19. Astfel, Italia se plaseaza pe a treia pozitie in lume, dupa Statele Unite si Marea Britanie, noteaza Agerpres. Numarul noilor cazuri de infectare…

- Numarul cazurilor de COVID-19 la nivel global au depasit duminica pragul de 4,5 milioane, in timp ce numarul mortilor a ajuns la 307.395, potrivit statisticilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii, relateaza EFE.Datele OMS arata ca curba noilor cazuri se mentine ascendenta cu 80.000 de infectii zilnice,…

- Numarul total al persoanelor infectate cu coronavirus la nivel global a ajuns in aceasta dimineata la 4.102.849 de persoane. Pandemia a cuprins 187 de tari, arata datele proiectului Universitatii Johns Hopkins. Cresterea numarului de persoane infectate a fost pe zi de 78,1 mii de persoane. Pe parcursul…

- Numarul deceselor de coronavirus inregistrate in ultimele 24 de ore in Spania a ajuns joi la 268, cel mai scazut nivel inregistrat din 20 martie, in timp ce numarul persoanelor vindecate este dublu fata de cel al noilor imbolnaviri, a informat Ministerul Sanatatii de la Madrid,