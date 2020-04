Stiri pe aceeasi tema

- Au fost inregistrate 65 decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus pe teritoriul Romaniei. Luni seara, grupul de comunicare strategica a transmis, puțin dupa ora 22:00, alte 13 decese la persoane infectate cu coronavirus din județul Suceava. Toate cele 13 persoane cu varsta cuprinsa intre…

- CORONAVIRUS / Italia inregistreaza un bilant ingrozitor și in ultimele 24 de ore, din cauza pandemiei de coronavirus. Autoritațile italiene au anunțat in aceasta seara decesul a 889 de persoane in precedentele 24 de ore. Numarul total al cazurilor a ajuns la 92.472 de persoane infectate cu noul tip…

- In Spania numarul persoanelor care și-au pierdut viața din cauza noului coronavirus a ajuns la un numar record: 2.696. In ultimele 24 de ore, și-au pierdut viața 514 persoane, a anunțat Ministerul Sanatații din Spania, potrivit AFP și Reuters. Spania a ajuns printre cele mai afectate țari de pandemia…

- Au fost inregistrate primele doua decese pe teritoriul Romaniei ale unor pacienti infectati cu noul tip de coronavirus. Este vorba despre pacientul in varsta de 67 de ani confirmat cu COVID-19 pe 18.03.2020 la UPU din cadrul Spitalului Filiași și transferat in aceeași data la SCBI Craiova, pacientul…

- Autoritațile italiene au anunțat sambata seara un nou bilanț dramatic: in ultima zi au murit 793 oameni din cauza infectarii cu noul coronavirus. Este cel mai grav bilanț din peninsula de la izbucnirea pandemiei. Sambata, 21 martie se implinește o luna de la depistarea primului caz de coronavirus din…

- Italia a primit, miercuri seara, cea mai proasta veste de la inceputul epidemiei de coronavirus: au fost 475 de morți in 24 de ore, iar cazurile nou confirmate se ridica la 4.207.Experții au avertizat ca de fapt varful epidemiei in Italia se va atinge in 23-25 martie, scrie digi24.ro.

- Statistici sumbre! 168 de persoane au murit intr-o singura zi din cauza Covid-19 in Italia, anunța autoritațile. Țara este in carantina, iar conform datelor oficiale, acesta este cel mai mare numar de decese inregistrat in 24 de ore de la izbucnirea epidemiei in Italia.168 de persoane infectate…

- Pana in prezent, 21 de pacienti cu coronavirus au decedat si 46 s-au recuperat in urma infectiei. Joi, numarul infectiilor cu coronavirus in Italia era 650, transmit DPA si Reuters. Cele mai recente date includ 412 persoane cu simptome usoare sau fara simptome, care nu necesita spitalizare si sunt in…