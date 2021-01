Bilanț coronavirus: În ultimele 24 de ore au fost raportate 3.353 cazuri noi de infectare și 63 de decese Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca in ultimele 24 de ore au fost raportate 3.353 cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus și 63 de decese. Pana astazi, 15 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 688.270 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 618.673 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 3.353 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

