Bilanţ coronavirus în Turcia. 574 de decese şi peste 27.000 de cazuri de infectare Numarul de noi cazuri de infectare confirmate a crescut cu 3.135, astfel ca totalul este de 27.069. El a adaugat ca in ultimele 24 de ore au fost realizate 20.065 de teste pentru boala COVID-19. Numarul total de test a ajuns la 181.400, potrivit ministrului. Turcia, care are o populatie 80 de milioane de locuitori, este una dintre tarile europene care a reactionat cel mai tarziu impotriva pandemiei, motiv pentru care medicii se tem de o inmultire puternica a deceselor in urmatoarele saptamani. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 04.04.2020, in județul Bistrița-Nasaud, s-au inregistrat 28 persoane confirmate cu Coronavirus și 5 decese. Printre persoanele confirmate se numara doi medici angajați ai Spitalului Orașenesc „Dr. George Trifon” Nasaud și doua persoane din personalul auxiliar al Spitalului Județean de Urgența…

- Coreea de Nord nu are cazuri de infectare cu noul coronavirus, a declarat pentru AFP un important responsabil medical de la Phenian, intr-un moment in care unele tari se indoiesc de absenta contaminarilor cu COVID-19 pe acest teritoriu.

- Peste 200.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus se inregistreaza in tarile europene, cele mai multe fiind in Italia si Spania, arata un bilant realizat de Agentia France-Presse, conform Mediafax.Autoritatile din tarile Europei au raportat peste 200.000 de cazuri de infectare cu noul…

- Aproape 10.000 de cazuri noi de infectare cu coronavirus s-au inregistrat in 24 de ore, in intreaga lume, pe parcursul zilei de sambata, cu un total de 142.539 de cazuri confirmate, a anuntat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), conform EFE.

- Inca 4 cazuri de infectare cu noul coronavirus, numarul la nivel național ajungand la 86. Caz 83 Barbat, 32 ani din Timișoara, venit din Italia in 12.03, aflat in carantina, confirmat in 13.03. Caz 84 Femeie, 41 ani, din Timișoara, venita din Italia in 12.03, aflata in carantina, confirmata in 13.03.…

- Autoritatile de la Seul au anuntat miercuri, pentru prima data in ultimele cinci zile, o crestere a numarului noilor cazuri de infectare cu coronavirus, dupa ce bilantul in scadere din ultimele zile crease sperante pentru o eventuala iesire din criza, potrivit AFP.

- Astfel, Germania a ajuns la 349 de imbolnaviri cu coronavirus, depasind tari precum Japonia (331 de imbolnaviri), Franta (285 de imbolnaviri) sau Spania (248 de imbolnaviri). Conform BNO News, doar 16 dintre pacientii cu coronavirus din Germania s-au recuperat din punct de vedere medical, iar doi pacienti…

- Doua noi cazuri de contaminare cu noul coronavirus au fost confirmate in Franta, a anuntat marti un oficial din Ministerul Sanatatii, precizand ca starea lor de sanatate nu provoaca nicio ingrijorare. Și Elveția a anunțat marți primul sau caz de infectare cu COVID-19.