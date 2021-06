Bilanț coronavirus în România! NU a fost raportată nici măcar o infectare în Capitală A fost publicat noul bilanț al pendemiei de coronavirus in Romania. In Capitala nu a fost raporat niciun caz de infectare. Potrivit GCS, pana astazi, 27 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.630 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.045.351 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 46 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

