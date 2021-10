Stiri pe aceeasi tema

- Au fost inregistrate 8.292 de cazuri noi de persoane infectate cu Covid-19, in ultimele 24 de ore, in Romania. In Timiș sunt 12 decese. In județ, conform Grupul de Comunicare Strategica sunt 662 de cazuri, iar Prefectura a raportat 661. 135 de persoane au sub 18 ani.

- Grupul de Comunicare Strategica a raportat, vineri, decesul unei tinere in varsta de 26 de ani, din Buzau, infectata cu SARS-CoV-2.In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 7.116 cazuri noi și 145 de decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus.Bilant COVID-19 din 24 septembrie 2021, in Romania.…

- Bilant COVID-19 din 24 septembrie 2021, in Romania. Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca au fost inregistrate 7.116 noi cazuri de coronavirus. Pana astazi, 24 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.180.097 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri, 15 septembrie, la 1.130.586. In jurul orei 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima informare transmisa miercuri de Grupul…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri la 1.089.817. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 595 noi cazuri de coronavirus. Bilant COVID-19 din 19 august, in Romania. „Pana astazi, 19 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.089.189 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri, 18 august, la 1.088.594 . In jurul orei 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca in ultimele 24 de ore, in Romania, au fost inregistrate 230 de noi cazuri de coronavirus și 5 decese in ultimele 24 de ore. Pana astazi, 6 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.084.456 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID…