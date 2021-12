Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile sanitare au raportat alte peste 3.500 de cazuri noi COVID-19, inregistrate in Romania, in ultimele 24 de ore. Numarul deceselor ramane ridicat, fiind raportate 350 de decese ale pacienților infectați. 51 dintre fatalitați sunt anterioare intervalului de referința.

- Astazi, 30 octombrie, la nivel național s-au inregistrat 12.106 cazuri noi infectate cu virusul nimicitor Covid-19, care face ravagii peste tot in lume. Totodata, numarul de decese este in continuare ingrijorator, asta dupa ce doar in ultimele 24 de ore au fost constatate peste 400 de decese, mai exact…

- Romania inregistreaza in ultimele 24 de ore 9.187 cazuri noi de COVID și 301 decese. Conform datelor existente la nivelul CNCCI luni la ora 10.00, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 9.187 cazuri de...

- Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 23 octombrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 15.261 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2.De asemenea, au fost raportate 446 decese dintre care 9 anterioare.Vom detalia datele in buletinul informativ de la ora…

- Autoritatile au facut publice ultimele date despre evolutia pandemiei in Romania. Astfel, in ultimele 24 de ore, au fost identificate 18.863 de cazuri noi de COVID-19 si s-au inregistrat 561 de decese. Numarul pacientilor internati la ATI a ajuns la 1.805 de persoane.

- Autoritatile au facut publice ultimele date despre evolutia pandemiei in Romania. Astfel, in ultimele 24 de ore, au fost identificate 16.743 de cazuri noi de COVID-19 si s-au inregistrat 442 de decese. Numarul pacientilor internati la ATI a ajuns la 1.667 de persoane.

- Bilant COVID-19 din 24 septembrie 2021, in Romania. Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca au fost inregistrate 7.116 noi cazuri de coronavirus. Pana astazi, 24 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.180.097 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care…

- Autoritațile au transmis vineri, 10 septembrie, un nou raport privind evoluția epidemiologica a pandemiei de coronavirus in Romania. Astfel, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 2.520 de cazuri noi și 41 de decese. Numarul pacienților internați la terapie intensiva a ajuns la 543. In urma cu…