Bilanț Coronavirus în România: 25 Iunie 2020 Pana astazi, 25 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 25.286 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 17.906 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului Național de Sanatate Publica: Nr. crt. Județ Numar de cazuri confirmate 1. Alba 431 2. Arad 706 3. Argeș 642 4. Bacau 605 5. Bihor 667 6. Bistrița-Nasaud 492 7. Botoșani 989 8. Brașov 1.319 9. Braila 154 10. Buzau 467 11. Caraș-Severin 112 12. Calarași 160 13. Cluj 663 14. Constanța 404… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro Nr. crt. Județ Numar de cazuri confirmate 1. Alba 431 2. Arad 706 3. Argeș 642 4. Bacau 605 5. Bihor 667 6. Bistrița-Nasaud 492 7. Botoșani 989 8. Brașov 1.319 9. Braila 154 10.467 11. Caraș-Severin 112 12. Calarași 160 13.663 14. Constanța 404…

Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 21 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 24.045 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.911 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii…

- Pana astazi, 20 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 23.730 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.735 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii…

- Pana astazi, 16 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 22.415 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv,16.071 a 1u fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii…

- Pana astazi, 13 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 21.679 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 15.635 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului…

- Pana astazi, 12 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 21.404 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 15.445 au fost declarate vindecate și externate.Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.266 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 191 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.172 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 135 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.113 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 125 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…