Bilanț coronavirus în România – 19 octombrie 2020 Pana astazi, 19 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 182.854 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 132.082 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.466 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt. Județ Numar de cazuri confirmate(total) Numar de cazuri… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

