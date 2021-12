Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis bilanțul de Covid-19 al zilei de 18 decembrie. Conform datelor raportate, numarul de noi cazuri de Covid-19 inregistreaza o scadere considerabila fața de zilele precedente. In ultimele 24 de ore, astazi 18 decembrie, au fost inregistrate 733 de cazuri noi de…

- Grupul de Comunicare Strategica a emis bilanțul de Covid-19 al zilei de 7 decembrie. Au fost inregistrate 1.421 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, in ultimele 24 de ore. De asemenea, 107 de oameni s-au stins din viața.

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis bilanțul de Covid-19 al zilei de 25 noiembrie. Conform datelor raportate, numarul de noi cazuri de Covid-19 inregistreaza o ușoara scadere. In ultimele 24 de ore, astazi 25 noiembrie, au fost inregistrate 2.104 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2.…

- In ultimele 24 de ore, in Romania au fost raportate 2.104 cazuri de COVID-19 și 212 decese, dintre care 35 anterioare intervalului de referinta, a informat, joi, Grupul de Comunicare Strategica (GCS)..

- Grupul de Comunicare Strategica a emis bilanțul de Covid-19 al zilei de 23 noiembrie. Conform datelor raportate, numarul de noi cazuri de coronavirus inregistreaza o ușoara creștere. In ultimele 24 de ore, astazi 23 noiembrie, au fost inregistrate 2.736 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2.…

- Situația din Romania este in continuare una dramatica din cauza variantei Delta care a luat cu asalt intreg globul pamantesc. Astazi, 29 octombrie, la nivel național s-au inregistrat 12.474 cazuri noi infectate cu virusul nimicitor Covid-19. Mai mult decat atat, și numarul de decese ramane ridicat,…

- Astazi, 28 octombrie, la nivel național au fost inregistrate 13.197 de cazuri noi infectate cu virusul nimicitor Covid-19 care face ravagii peste tot in lume. Totodata, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca in ultimele 24 de ore au fost constatate 413 decese.

- Au fost inregistrate 8.292 de cazuri noi de persoane infectate cu Covid-19, in ultimele 24 de ore, in Romania. In Timiș sunt 12 decese. In județ, conform Grupul de Comunicare Strategica sunt 662 de cazuri, iar Prefectura a raportat 661. 135 de persoane au sub 18 ani.