Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de noi infectari a scade vizibil de la o zi la alta. Bilanțul COVID-19 al zilei de 13 decembrie 2021 arata un numar mic de noi contaminari, dar și unul redus de decese al pacienților diagnosticați cu aceasta boala.

- Bilanțul coronavirus al ultimelor 24 de ore arata cel mai mic numar de noi infectari din ultimele trei luni și jumatate, in Romania. Autoritațile au raportat puțin peste 700 de cazuri noi de COVID-19 și 60 de decese in randul pacienților infectați cu temutul virus.

- Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 10 decembrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 931 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 97 de decese, dintre care 25 anterioare.Vom detalia datele in buletinul informativ de la…

- Bilanțul coronavirus al zilei de 3 decembrie aduce un numar triplu de decese fața de ziua anterioara. De asemenea, a crescut numarul de noi infectari cu SARS-CoV-2 inregistrate in ultimele 24 de ore. Peste 1600 de noi infectari au fost confirmate in intervalul de referința.

- Romania a ajuns la 1.775.572 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 1.727 noi imbolnaviri. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. Cel mai recent…

- Autoritațile au anunțat, in bilanțul de vineri, ca 481 persoane infectate cu COVID și-au pierdut viața, dintre care 480 in ultimele 24 de ore. Un deces anterior a fost raportat acum. Numarul de cazuri noi de COVID este de 12.474 dupa efectuarea a 66.679 de teste. In ceea ce privește numarul persoanelor…

- In foarte scurt timp se va publica un nou bilanț coronavirus. Cifrele din ultimele zile au fost in creștere și este de așteptat ca și astazi sa avem parte de un bilanț record.Ieri, 4 octombrie, s-au inregistrat 8.292 cazuri.Bilanțul coronavirus din data de 5 octombrie aduce un nou record absolut pentru…

- In ultimele 24 de ore, in Romania au fost depistate 3.817 cazuri de coronavirus. In Timiș sunt 285 de infectari, 49 de persoane avand sub 18 ani. La nivel național au fost raportate 58 de decese. La ATI sunt 849 de pacienți, dintre care 18 minori.