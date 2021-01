Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 604.251 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 5.459 au fost cazuri noi, in ultimele 24 de ore.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese…

- Grupul de Comunicare Strategica a raportat noul numar de infectari cu noul coronavirus, din ultimele 24 de ore. Potrivit acestora, 5.158 persoane s-au infectat cu virusul Covid-19, iar 139 pacienți au decedat.

- 582.786 de cazuri de COVID-19 au fost inregistrate pe teritoriul Romaniei de la inceputul pandemiei, cu peste 5.300 adaugate la bilanț in ultimele 24 de ore. Tot ultima informare a adus 188 de noi decese și 1.270 de pacienți la Terapie Intensiva.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța…

- Potrivit datelor oficiale, transmise luni dupa-masa de catre Grupul de Comunicare Strategica, in ultimele 24 de ore au fost confirmate 208 infectari noi cu Sars-Cov-2 in Bihor. Rata de infectare in județ a crescut la 5.52 la mia de locuitori.

- Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 303.751 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa raportarea a 6.752 de cazuri noi. Ultimul bilanț a adus 86 de noi decese și un numar record de persoane internate la ATI: 1.056.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul…

- Pe teritoriul Romaniei, pana ieri, au fost confirmate, in total, 276.802 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 9.714 cazuri noi și 121 de decese.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 3 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 258.437 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. De asemenea, pana acum 181.175 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate…

- Grupul de Comunicare Strategica a publicat noi cifre infioratoare cu privire la bilanțul pandemiei de coronavirus din Romania, in ultimele 24 de ore. Astfel avem parte de un nou record negativ astazi: 861 pacienți internați la ATI. Numarul infectaților cu COVID este de 5.343 și avem 107 decese. Pana…