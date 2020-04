Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 5 ani a murit din cauza noului coronavirus in marea Britanie. Aici s-au inregistrat sambata 708 noi decese intr-o zi, un nou record care agraveaza bilanțul total al deceselor la 4.313. Vineri fusesera raportate 684 noi decese, dupa o creștere de 569 joi, 563 miercuri și 381 marți.In total,…

- Deces 115 Femeie, 53 ani, jud Caraș Severin. Internata in SJ Reșița in data de 25.03.2020, rezultat pozitiv in 26.03.2020. Contact cu fiica intoarsa din Dubai. Fara boli cronice asociate. Deces in data de 02.04.2020. Deces 116 Barbat, 70 ani, jud Mureș. Simptomatic din data de 29.03.2020, fara context…

- Ziarul Unirea Inca 4 persoane au murit din cauza COVID-19 in Romania: Doua femei și doi barbați care aveau și alte comorbiditați. Numarul total al deceselor a ajuns la 90 Inca 4 persoane au murit din cauza COVID-19 in Romania. Este vorba de 2 femei și doi barbați care aveau și alte comorbiditați. Numarul…

- Varful epidemiei de coronavirus ar putea fi inregistrat de Paște, in Marea Britanie, adica in aproximativ doua saptamani. Apoi, numarul cazurilor ar urma sa scada daca oamenii respecta masurile de distanțare sociala, spun experții. Regatul Unit a raportat pana acum peste 22 de mii de infectari și…

- Au fost raportate inca 13 decese, petrecute in perioada 22.03 – 30.03.2020, ale unor persoane confirmate cu noul coronavirus, la Spitalul Județean de Urgența din Suceava. Toate cele 13 persoane cu varsta cuprinsa intre 40 și 80 de ani au fost internate in Spitalul Judetean de Urgența Suceava, in mai…

- Bilantul deceselor in Regatul Unit a crescut cu 209 in ultimele 24 de ore, numarul total ajungand la 1.228 pana in prezent, anunta The Guardian, potrivit news.ro.Cifra este mai mica decat cresterea record de sambata, 260, autoritatile sperand ca numarul deceselor se va stabiliza curand.…

- Situatia in Bucuresti a devenit alarmanta dupa ce au fost confirmate doar astazi, 10 martie, opt cazuri noi de imbolnaviri cu coronavirus."Sunt confirmate pozitiv la testul coronavirus COVID 19 un numar de sapte cazuri, din Bucuresti. 3 sunt in legatura cu cazul Gerota, 1 este contact al primului infectat…