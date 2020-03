Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total al mortilor provocate de COVID-19 a ajuns in Franta la 3.024 de persoane, cu cele 418 decese anuntate luni seara. Bilantul a fost prezentat de ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran. Pe de alta parte, 7.923 de persoane au fost externate din spital, dintre care 792 in ultimele…

- Raed Arafat a anuntat, duminica seara, intr-o conferinta de presa, ca la ora 20.00, erau 1.815 cazuri de coronavirus confirmate in Rominia si 43 de decese. Ultimul deces anuntat de autoritati este un barbat de 72 de ani din Arad, diagnosticat cu coronavirus, dar care suferea de bronhopneumonie si insuficienta…

- Mai bine de jumatate de milion de oameni au fost confirmați pozitiv pentru coronavirus, la nivel global, bilanțul ridicandu-se vineri dimineața la 532.788 de cazuri, potrivit datelor centralizate de Johns Hopkins University pe de arcgis. Numarul deceselor la nive global a depșit 24.000. In condițiile…

- De asemenea, autoritațile au anunțat 10.955 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, cu o creștere de 20% in ultimele 24 de ore. Dintre cele peste 10.000 de cazuri, 1.122 se afla in stare grava și au nevoie de ventilatoare. Estimativ, Franța are aproximativ 5.000 de paturi echipate cu…

- Statele Unite au depasit joi pragul de 10.000 de cazuri de COVID-19 si numara 154 de morti, conform unui bilant stabilit de Universitatea Johns Hopkins, citat de AFP. Statele Unite au devenit astfel a sasea tara ca numar de cazuri de infectare confirmate, dupa China, Italia, Iran, Spania…

- Mai mult de 20.000 de persoane (22.307) au fost contaminate in Europa de noul coronavirus si 930 au murit, potrivit unui bilant realizat miercuri de AFP, la ora 17.00 GMT, citand cifre oficiale potrivit news.roItalia a inregistrat 12.462 de cazuri, dintre care 2.313 noi contaminari in 24 de…

- Trei noi cazuri de infectare cu nou coronavirus au fost confirmate, in aceasta seara. Este vorba despre trei persoane din județele Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara. Este vorba despre un barbat de 57 ani care s-a intors in cursul zilei de ieri din Italia și se afla in carantina in Arad. De asemenea,…

- Astfel, Germania a ajuns la 349 de imbolnaviri cu coronavirus, depasind tari precum Japonia (331 de imbolnaviri), Franta (285 de imbolnaviri) sau Spania (248 de imbolnaviri). Conform BNO News, doar 16 dintre pacientii cu coronavirus din Germania s-au recuperat din punct de vedere medical, iar doi pacienti…