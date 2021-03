Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 12 martie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 5.010 noi cazuri de infectare cu noul coronavirus! De asemenea, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 108 decese și 1.166 pacienți in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat vineri, 12 februarie, 2.550 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 77 de decese, dar și 973 de pacienți in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva.

- Sambata, 30 ianuarie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 2.668 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus! De asemenea, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 68 decese și 1.018 pacienți in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Miercuri, 27 ianuarie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 3.174 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus! De asemenea, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 77 decese și 1.025 pacienți in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Luni, 25 ianuarie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 1.551 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus! De asemenea, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 65 decese și 1.017 pacienți in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Miercuri, 13 ianuarie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 4.424 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus! De asemenea, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 88 decese și 1.081 pacienți in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Luni, 29 decembrie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 4.637 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, in ultimele 24 de ore. 135 persoane au pierdut lupta cu boala, in timp ce 1.162 de pacienți se afla in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Vineri, 25 decembrie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 3.812 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, in ultimele 24 de ore. De asemenea, 111 persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 1.233 de pacienți se afla in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!