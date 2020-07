Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 28 iulie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 1.151 de noi cazuri de COVID-19 pentru Romania, inregistrate in ultimele 24 de ore. De asemenea, 33 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș.

- Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 39.133 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, iar 2.074 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe…

- Astazi, 14 iulie, Grupul de Comunicare Strategica a actualizat numarul de persoane infectate cu noul coronavirus. Au fost inregistrate 637 de noi cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore! Cifre alarmante pentru Romania!

- Romania a batut miercuri recordul la cazuri noi depistate in 24 de ore - 555 - dupa mai multe zile in care numarul s-a invartit in jurul pragului de 400. Grupul de Comunicare Strategica va anunța joi la ora 13.00 cate cazuri noi de COVID-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore. Nu mai puțin de…

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate 388 de cazuri noi de coronavirus, din 10.424 de teste efectuate. Bilanțul total al infecțiilor ajunge la 26.970. Conform datelor comunicate de Grupul de Comunicare Strategica, in acest moment in Romania mai sunt 5.178 de cazuri active. 20.141 de persoane infectate…

- Astazi, 22 iunie, Grupul de Comunicare Strategica a actualizat numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus pe teritoriul țarii noastre. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 246 de noi cazuri de COVID-19, iar numarul total a ajuns la 24.291.

- Comunicat oficial. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 330 de noi cazuri de imbolnavire.Pana astazi, 20 iunie, in Romania, au fost confirmate 23.730 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate…

- BILANT CORONAVIRUS ROMÂNIA 19 IUNIE. Alte 320 de noi cazuri de COVID-19 au fost anuntate vineri de Grupul pentru Comunicare Strategica. De asemenea, alte 11 persoane infectate au murit.