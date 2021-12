In ultimele 24 de ore au fost raportate 803 cazuri de infectare cu coronavirus și 54 de decese, anunța Grupul de Comunicare Strategica. „Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 6 decembrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 803 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 54 de decese. Vom detalia datele in buletinul informativ de la ora 13.00”, anunța autoritațile. The post Bilanț coronavirus: Au fost raportate sub 1.000 de cazuri de infectare appeared first on Puterea.ro .