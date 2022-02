In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 32.671 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 3.131 mai puțin decat in ziua anterioara. 3.308 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata la 14 zile1.Alba43.00881615,472.Arad54.67384715,253.Argeș56.07461611,894.Bacau53.93249110,265.Bihor69.61793918,126.Bistrița-Nasaud24.86717510,187.Botoșani31.27240611,628.Brașov85.96950419,039.Braila26.0462275,2810.Buzau31.3466069,1211.Caraș-Severin23.6483028,8212.Calarași20.9722487,0913.Cluj119.138259526,2314.Constanța90.631165318,8415.Covasna15.6593517,2116.Dambovița43.9405968,3717.Dolj55.42110849,8118.Galați52.6725938,2919.Giurgiu22.5301266,7320.Gorj18.2492405,4321.Harghita19.2122189,0522.Hunedoara46.049114913,2823.Ialomița22.2822515,7924.Iași91.005126311,5125.Ilfov92.28796320,8326.Maramureș44.32164115,0927.Mehedinți17.8882104,4528.Mureș49.48624510,6029.Neamț40.95538510,3530.Olt29.8643755,6931.Prahova76.814162010,1332.Satu…