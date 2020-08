Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) transmite joi ca 1.356 de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus au fost inregistrate, fata de ultima raportare, in urma testelor efectuate la nivel national. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.356…

- UPDATE ora 20:20 – Inca patru decese s-au inregistrat in Romania la persoane infectate cu noul coronavirus, numarul total ajungand la 1.235, informeaza, joi, Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre doua femei si doi barbati, cu varste cuprinse intre 45 si 71 de ani. * Deces 1.232 – femeie,…

- ACTUALIZARE ORA 13,00 Numarul celor decedati din aceasta cauza ajungand astfel la 1.210, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre trei barbati din județele Dambovita, Ialomita și Bacau, cu varste cuprinse intre 46 si 87 de ani, care aveau și alte boli. ***** ORA 10,41 Grupul de…

- Șapte persoane din Romania care au facut parte din grupul specialiștilor care au venit in Republica Moldova au fost infectate cu COVID-19 in misiunea inceputa in 30 aprilie, a confirmat Grupul de Comunicare Strategica duminica seara: ”Din cele 7 persoane infectate, un numar de 4

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, sambata, ca in ultimele 24 de ore in Romania au fost inregistrate 267 de noi cazuri de COVID-19. Numarul total al imbolnavirilor ajunge astfel la 16.704, dintre...

- Inca 20 de persoane infectate cu noul coronavirus au murit in Romania, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungand la 1.036, informeaza, miercuri, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Deces 1.017 - Femeie, 51 ani, judetul Bacau. Data confirmare: 04.05.2020. Data deces: 13.05.2020. Comorbiditati:…

- Grupul de Comunicare Strategica din cadrul Ministerului Afacerilor Interne actualizeaza in fiecare zi la ora 13:00 datele cu privire la numarul... The post Bilant coronavirus in Romania, 12 mai: 15.778 de persoane infectate. Care este situația in Timiș, comparativ cu alte județe appeared first on Renasterea…

- Inca noua persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungand la 991, informeaza marti Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre sapte barbati si doua femei cu varste cuprinse intre 31 si 74 de ani. (Agerpres/FOTO radioiasi.ro)