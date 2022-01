Bilanț coronavirus: Aproape 10.000 de cazuri noi de infectare în ultimele 24 de ore In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 9.785 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 1.185 mai mult decat in ziua anterioara. 1.153 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. Epidemia pe județe Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata la 14 zile1.Alba35.0371321,632.Arad44.1681442,313.Argeș47.5141011,164.Bacau43.4343081,855.Bihor53.6613372,956.Bistrița-Nasaud20.5711392,027.Botoșani23.8921541,348.Brașov70.5174573,209.Braila23.504510,8810.Buzau25.072630,8411.Caraș-Severin19.791661,1812.Calarași18.061380,5713.Cluj94.4487124,9114.Constanța72.3033162,5715.Covasna13.604460,9616.Dambovița37.5291131,1817.Dolj46.2121180,8318.Galați45.3181251,1819.Giurgiu20.250140,7720.Gorj15.552400,4521.Harghita15.0721231,7722.Hunedoara37.6551922,2323.Ialomița19.953480,9824.Iași74.4813991,3925.Ilfov79.2862563,1926.Maramureș33.5523472,2327.Mehedinți16.003170,4728.Mureș41.3731821,3629.Neamț32.9022031,7130.Olt26.609470,5131.Prahova65.2982001,3832.Satu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

