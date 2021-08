Smecherii care merg cu ochii in telefon, la volan! Femeie lovita pe trecere, la Bucov

Un accident rutier s-a produs vineri, in jurul orei 11:20 pe raza localitatii Bucov, in zona magazinului Profi. Potrivit IJP Prahova, o femeie a fost lovita de un autoturism, in timp ce se afla in traversarea drumului pe trecerea… [citeste mai departe]