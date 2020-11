Bilanț coronavirus: 9.272 de noi cazuri de îmbolnăviri și 160 de decese Ultimul bilanț al epidemiei de coronavirus din Romania arata ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 9.272 de noi cazuri de imbolnaviri cu Covid-19 și 160 de decese. Pana astazi, 20 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 403.123 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 278.676 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 9.272 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

