- Grupul de Comunicare Strategica a facut marți, 8 decembrie, un nou anunț sumbru. Conform informațiilor transmise de autoritațile romane, in ultimele 24 de ore au fost raportate 7.439 cazuri de noi cazuri de infectare cu COVID-19 și peste 200 de decese.

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis un nou anunț cutremurator pentru romani. Potrivit informațiilor emise de autoritațile țarii, au fost raportate 9.739 de noi cazuri de infectare cu COVID-19 in ultimele 24 de ore. Iata cate persoane și-au pierdut viața in acest interval de timp!

- Sambata, 7 noiembrie, Grupul de Comunicare Strategica a facut un nou anunț sumbru. Potrivit autoritaților romane, au fost raportate 9.937 de noi cazuri de infectari cu COVID-19, iar 130 de persoane și-au pierdut viața in ultimele 24 de ore.

- In Harlau erau 40 de persoane infectate cu coronavirus, insa ele s-au vindecat, fapt ce a condus la trecerea o schimbare brusca a incidenței. In prezent orașul se afla in scenariul verde, deși acum 24 de ore exista riscul de a intra in scenariul roșu. Citește și:Primarul Mihai Chirica vrea…

- Vești din ce in ce mai proaste pentru romani! Joi, 5 noiembrie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 9.714 de noi cazuri de infectare cu COVID-19, in ultimele 24 de ore! De asemenea, 121 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 1.041 se afla in stare grava, pe secția de Terapie…

- Alte 8.651 de cazuri de infectare cu noul coronavirus - cel mai mare numar de la debutul pandemiei - au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania, in urma a 35.964 de teste. Bilanțul COVID-19 a ajuns astfel la 267.088, potrivit datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategica. De asemenea,…

- Autoritațile au facut un nou anunț sumbru. Grupul de Comunicare Strategica a transmis pentru ziua de miercuri, 11 octombrie, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.880 de noi cazuri de infectare cu coronavirus. Iata cate persoane și-au pierdut viața in acest interval!