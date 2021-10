Tot ce trebuie sa stiti despre dintii ficsi pe implanturi in 24 de ore

Conținut oferit de: Centrul de Implantologie Transilvania, Cluj-Napoca. Oferim zi de zi pacientilor solutii de tratatment cu implanturi si dinti ficsi in 24 de ore, care in functie de tipul de implant pe care il au la baza au denumiri diferite: All on 4, All on… [citeste mai departe]