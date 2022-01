In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 8.118 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 523 mai mult decat in ziua anterioara. 778 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. Evoluția cazurilor noi pozitive din ultimele 7 zile o gasiți in graficul de mai jos. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata la 14 zile1.Alba35.6431152,882.Arad44.8751763,263.Argeș48.1001412,024.Bacau44.5372153,225.Bihor55.0793134,816.Bistrița-Nasaud21.3131534,187.Botoșani24.5721312,678.Brașov71.9202535,459.Braila23.643311,2310.Buzau25.4141041,5111.Caraș-Severin20.077591,7712.Calarași18.199241,0313.Cluj97.2907208,3714.Constanța73.7845784,1215.Covasna13.710261,4716.Dambovița37.9991031,9817.Dolj46.601731,3418.Galați45.9551441,9219.Giurgiu20.476431,2820.Gorj15.707290,8521.Harghita15.483463,0422.Hunedoara38.2331503,5223.Ialomița20.116421,5324.Iași75.7322392,5525.Ilfov80.6722755,5026.Maramureș34.7594314,3827.Mehedinți16.104290,7328.Mureș41.9231272,1429.Neamț33.6471642,9030.Olt26.748330,8331.Prahova65.9641802,1832.Satu…