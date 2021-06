Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 17 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.070 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.044.773 de pacienți au fost declarați vindecați. Epidemia pe județe Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata…

- Pana astazi, 15 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.079.879 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.044.563 de pacienți au fost declarați vindecați. Epidemia pe județe Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata…

- Județele Braila, Calarași, Galați, Olt, Tulcea și Valcea nu au raportat niciun nou caz de infectare cu Sars-Cov-2 in ultimele 24 de ore. In București au fost inregistrate 16 cazuri noi de Covid-19, rata de infectare coborand la 0,29.In toate județele, rata de infectare este sub 0,5 cazuri la mia de…

- Județele Bistrița-Nasaud, Braila, Gorj, Mehedinți, Suceava și Teleorman nu au raportat niciun nou caz de infectare cu Sars-Cov-2 in ultimele 24 de ore. In București au fost inregistrate 18 cazuri noi de Covid-19, rata de infectare fiind de 0,31.Județul Alba este singurul care atinge pragul de 0,5 cazuri…

- Pana astazi, 14 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.070.605 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.022.029 pacienți au fost declarați vindecați. Epidemia pe județe Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata…

- In utlimele 24 de ore, in Rominia s-au inregistrat 2.240 de noi cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2. Pana astazi, 28 aprilie, au fost confirmate in țara 1.051.779 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 983.040 de pacienți au fost declarați vindecați. Epidemia pe județe Nr. crt.JudețNumar…

- In ultimele 24 de ore, in Romania, s-au inregistrat 3.006 cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2. Pana astazi, 21 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.037.009 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 954.868 de pacienți au fost declarați vindecați. Epidemia pe județe Nr. crt.JudețNumar…