Bilanț coronavirus: 6.333 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 Pana astazi, 26 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.194.106 cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 821 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.098.154 de pacienți au fost declarați vindecați. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 6.333 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 164 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. Distribuția pe județe a cazurilor per total… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

