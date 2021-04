Stiri pe aceeasi tema

- Un numar ridicat de noi cazuri, peste 200 in ultimele 24 de ore, au fost raportate și in Ilfov - 356, Cluj - 301, Timiș - 292, Brașov - 263, Constanța - 263, Iași și Dolj - cate 240. La polul opus, cele mai puține noi cazuri de Covid-19 au fost raportate in județele Tulcea - 27, Vrancea - 30, Ialomița…

- Conform GCS, zonele cu cele mai multe cazuri nou confirmate de infectie cu SARS-CoV-2 fata de ultima raportare sunt București (1.092), Cluj - 388, Ilfov - 348 și Timiș - 304.La polul opus, cele mai putine cazuri noi s-au inregistrat in judetele Olt - 23, Braila - 34 și Harghita - 38.Distribuția pe…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 4 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 738.152 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). 684.095 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 28 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 721.513 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). 666.001 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare,…