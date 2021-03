Bilanțul imbolnavirilor cu coronavirus se menține ridicat chiar și in weekend. In ultimele 24 de ore in Romania au fost inregistrate 4.383 de noi cazuri de infectari cu Covid-19 și 44 de decese. Pana astazi, 14 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 859.709 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 783.642 de pacienți au fost declarați vindecați. Epidemia pe județe In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.383 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai…