- Grupul de Comunicare Strategica a raportat cifrele de astazi in ceea ce privesc infectarile cu noul coronavirus. Astfel, cazuri noi au fost raportate in Romania, in ultimele 24 de ore. de persoane au decedat din cauza bolii.

- Autoritațile au facut un nou anunț sumbru. Grupul de Comunicare Strategica a transmis pentru ziua de miercuri, 11 octombrie, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.880 de noi cazuri de infectare cu coronavirus. Iata cate persoane și-au pierdut viața in acest interval!

- Veste șoc! Grupul de Comunicare Strategica a anunțat noile cifre cu privire la cazurile de COVID-19 de la noi din țara. Romania a depașit 3.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus! De asemenea, 44 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, iar 607 pacienți in stare grava!

- Autoritațile au facut un nou anunț sumbru. Grupul de Comunicare Strategica au anunțat pentru ziua de miercuri, 7 octombrie, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.958 cazuri de infectare cu COVID-19 in ultimele 24 de ore! Iata cate persoane și-au pierdut viața in acest interval!

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis un nou anunț sumbru. Potrivit autoritaților, in Romania, in ultimele 24 de ore a fost inregistrat un record de noi cazuri de infectare cu coronavirus. Cate persoane și-au pierdut viața in acest interval de timp?

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat joi, 3 septembrie 2020, 1.365 de cazuri noi de infectare cu coronavirus. Pana astazi, 3 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 91.256 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 39.275 de pacienți au fost declarați vindecați…

- Joi 13 august, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat un nou record de cazuri de COVID-19 pentru Romania: 1.454. In ultimele 24 de ore, 53 de persoane au murit, in timp ce 478 se afla in stare grava.

- BILANT coronavirus 7 august România. Grupul pentru Comunicare Strategica a anuntat 1.378 de cazuri noi de COVID-19 în ultimele 24 de ore. De asemenea, s-a anuntat un nou record de decese. 50 de pacienti cu COVID-19 au murit în ultimele 24 de ore.