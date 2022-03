Bilanț coronavirus: 3.725 cazuri de infectare și 41 de decese în ultimele 24 de ore In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3.725 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID –19), cu 363 mai puține fața de ziua anterioara. 405 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare. Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacienților care erau deja pozitivi, 278 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. In unitațile sanitare de profil, numarul de persoane internate in secții cu COVID-19 este de 2.771 cu 46 mai mult fața de ziua anterioara. De asemenea, la ATI… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

