Bilanț Coronavirus 31 mai - Autoritățile anunță cele mai recente cifre Autoritațile din Romania vor publica in doar cateva minute un nou bilanț coronavirus. Vom afla cate infectari au avut loc in țara noastra, in ultimele 24 de ore dar și cate teste s-au efectuat. Numarul de decese cauzate de noul coronavirus sunt in scadere drastica in timp ce numarul celor vaccinați crește spectaculos in ultimele zile.Ieri, 30 mai, s-au inregistrat 158 de noi infectari, una dintre cele mai mici cifre inregistrate in ultimele luni. S-au inregistrat ieri și 29 de decese. In bilanțul de duminica se menționa faptul ca au fost efectuate aproape 17.000 de teste, iar 443 de romani inca… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

