- Pana astazi, 22 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.323 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.045.303 pacienți au fost declarați vindecați. Epidemia pe județe Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata…

- Pana astazi, 16 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.079.983 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.044.687 de pacienți au fost declarați vindecați. Epidemia pe județe Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata…

- Pana astazi, 1 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.077.978 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.040.527 de pacienți au fost declarați vindecați. Epidemia pe județe Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata…

- Pana astazi, 19 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.073.679 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.028.554 de pacienți au fost declarați vindecați. Epidemia pe județe Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata…

- Pana astazi, 18 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.072.972 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.027.412 pacienți au fost declarați vindecați. Epidemia pe județe Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata…

- Pana astazi, 9 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.066.111 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.013.666 de pacienți au fost declarați vindecați. Epidemia pe județe Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata…

- In utlimele 24 de ore, in Romania s-au inregistrat 2.240 de noi cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2. Pana astazi, 28 aprilie, au fost confirmate in țara 1.051.779 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 983.040 de pacienți au fost declarați vindecați. Epidemia pe județe Nr. crt.JudețNumar…

- Pana astazi, 24 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.044.722 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 968.746 de pacienți au fost declarați vindecați. Epidemia pe județe Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata…