Un nou bilanț coronavirus va fi anunțat in cel mai scurt timp de catre autoritațile din Romania. Ieri, din pacate, Romania a inregistrat cel mai sumbru scenariu de la inceputul pandemiei:Au fost raportate 12.590 de infectari in doar 24 de ore și 184 de decese. Au fost efectuate 26.553 de teste RT-PCR (11.613 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 14.940 la cerere) și 52.429 de teste rapide antigenice.