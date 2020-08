Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 23 august, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 961 de noi cazuri de infectare cu virusul ucigaș, inregistrate in ultimele 24 de ore. 39 de persoane au pierdut lupta cu COVID-19, in timp ce 480 se afla in stare grava.

- Pana astazi, 22 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 77.544 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 . Au fost inregistrate 1.189 de cazuri noi de persoane infectate.35.079 pacienti au fost declarati vindecati si 9.309 pacienti asimptomatici au fost externati…

- Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 73.617 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus și 3.106 decese, de la startul pandemiei de COVID-19.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe.In urma testelor…

- Vineri, 14 august, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 1.415 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus. 44 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 473 se afla in stare grava.

- Astazi, 30 iulie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat un nou record de cazuri de COVID-19 pentru Romania: 1.356 inregistrate in ultimele 24 de ore. 35 de persoane au decedat, in timp ce 402 pacienți se afla in stare grava.

- Marți, 28 iulie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 1.151 de noi cazuri de COVID-19 pentru Romania, inregistrate in ultimele 24 de ore. De asemenea, 33 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș.

- Romania a batut miercuri recordul la cazuri noi depistate in 24 de ore - 555 - dupa mai multe zile in care numarul s-a invartit in jurul pragului de 400. Grupul de Comunicare Strategica va anunța joi la ora 13.00 cate cazuri noi de COVID-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore. Nu mai puțin de…

- Comunicat oficial. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 330 de noi cazuri de imbolnavire.Pana astazi, 20 iunie, in Romania, au fost confirmate 23.730 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate…