Bilanț coronavirus: 2.676 cazuri noi de infectare și 111 decese In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.676 cazuri noi de infectare cu coronavirus. Pana astazi, 2 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 732.732 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 678.473 de pacienți au fost declarați vindecați. Pana astazi, 18.513 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 01.02.2021 (10:00) – 02.02.2021 (10:00) au fost raportate 111 decese (67 barbați și 44 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Arad, Argeș, Botoșani, Brașov, Buzau, Calarași, Cluj,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

