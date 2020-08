Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 14 august, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 1.415 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus. 44 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 473 se afla in stare grava.

- Bilant coronavirus 13 august 2020 Romania. Grupul de Comunicare Strategica a anuntat un nou record de infectari zilnice cu noul coronavirus, respectiv de 1.454 de cazuri noi, dupa ce in ziua precedenta se atinsese un alt record, respectiv 1.415 imbolnaviri.

- Ziua de 7 august aduce cel mai sumbru bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania: a fost inregistrat cel mai mare numar de cazuri noi de Covid-19 an ultimele 24 de ore, dar și cel mai mare numar de decese din ultimele 24 de ore. Pana astazi pe...

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 1.378 de cazuri noi de coronavirus și 50 de decese, in ultimele 24 de ore. In plus, la secțiile de Terapie Intensiva sunt internați, in stare grava, 446 de ro...

- BILANT coronavirus 7 august România. Grupul pentru Comunicare Strategica a anuntat 1.378 de cazuri noi de COVID-19 în ultimele 24 de ore. De asemenea, s-a anuntat un nou record de decese. 50 de pacienti cu COVID-19 au murit în ultimele 24 de ore.

- Pana marti, 4 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 55.241 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 28.006 pacienți au fost declarați vindecați și 5.136 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la nivel național,…

- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 36.691 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, se arata in bilantul transmis pe 18 iulie. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.865 au fost externate, dintre care 22.488 de pacienți vindecați și 2.377 de pacienți asimptomatici, externați…

- Vineri, 17 iulie, Grupul de Comunicare Strategica a dat publictații un nou raport lagat de coronavirus. Așa cum nu era de așteptat – venind vara – Covid-19 imbolnavește și ucide dupa masurile pripite sau forțate de relaxare. Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 35.802 cazuri de persoane infectate…