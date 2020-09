Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica au transmis un nou bilanț sumbru. Autoritațile romane au anunțat sambata, 12 septembrie, ca au fost raportate alte 1.311 de noi cazuri de infectare cu COVID-19 in ultimele 24 de ore. Iata cate persoane și-au pierdut viața in acest interval de timp!

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat joi, 3 septembrie 2020, 1.365 de cazuri noi de infectare cu coronavirus. Pana astazi, 3 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 91.256 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 39.275 de pacienți au fost declarați vindecați…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat pentru duminica, 30 august 2020, ca au fost inregistrate 952 cazuri noi cu coronavirus in ultimele 24 de ore, numarul total al persoanelor infectate cu SARS CoV-2 in Romania ajungand la 86.785 de cazuri. De ieri și pana astazi, 39 de pacienți infectați au murit.…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat un numar record de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Astfel ca, in ultimele 24 de ore, Romania a inregistrat 1.504 de noi cazuri cu COVID-19, 38 de decese și 492 de persoane internate pe secția de Terapie Intensiva.

- Joi 13 august, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat un nou record de cazuri de COVID-19 pentru Romania: 1.454. In ultimele 24 de ore, 53 de persoane au murit, in timp ce 478 se afla in stare grava.

- BILANT coronavirus 7 august România. Grupul pentru Comunicare Strategica a anuntat 1.378 de cazuri noi de COVID-19 în ultimele 24 de ore. De asemenea, s-a anuntat un nou record de decese. 50 de pacienti cu COVID-19 au murit în ultimele 24 de ore.

- Astazi, 30 iulie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat un nou record de cazuri de COVID-19 pentru Romania: 1.356 inregistrate in ultimele 24 de ore. 35 de persoane au decedat, in timp ce 402 pacienți se afla in stare grava.

- Ziarul Unirea OFICIAL| NOU RECORD de infectari cu COVID-19! 994 cazuri noi de coronavirus in Romania. Bilanțul total ajunge la 39.133 de imbolnaviri Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații, marți, noul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania. Pana astazi, 21 iulie, pe teritoriul Romaniei,…