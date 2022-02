BILANȚ coronavirus 22 februarie. Cazurile confirmate, în creștere - EXPLOZIE de decese, record absolut în 2022 Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 22 februarie 2022, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 14.775 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 215 decese, dintre care 8 anterioare intervalului de referința. Vom detalia datele in buletinul informativ de la ora 13.00.Vineri, 18 februarie, au fost raportate 14524 de cazuri confirmate COVID-19.Peste 200 de decese nu au mai fost raportate din noiembrie 2021, in valul 4. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au anunțat luni, 31 ianuarie, 20.131 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, depistate in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 52.482 de teste. De asemenea, au fost raportate 41 decese. La ATI sunt internate 903 persoane, cu 42 mai mult decat in ziua anterioara. Romania a inregistrat…

- In ultimele 24 de ore au fost raportate 31.724 cazuri de persoane infectate cu coronavirus, conform Grupului de Comunicare Strategica. „Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 28 ianuarie 2022, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 31.724 cazuri de persoane pozitive…

- 26 ianuarie 2022: RECORD ABSOLUT. PESTE 34.000 cazuri de COVID, raportate in Romania – bilanț parțial 26 ianuarie 2022: Peste 34.000 cazuri de COVID, raportate in Romania. 94 decese provocate de CORONAVIRUS – bilanț parțial In cursul dimineții de miercuri, 26 ianuarie 2022, autoritațile au transmis…

- 16 ianuarie 2022: Peste 7.500 de noi cazuri COVID și 28 decese raportate in Romania, in ultimele 24 de ore. Bilanț parțial 16 ianuarie 2022: Peste 7.500 de noi cazuri COVID și 28 decese raportate in Romania, in ultimele 24 de ore. Bilanț parțial Duminica, 16 ianuarie 2022, a fost transmis bilanțul parțial…

- Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 11 ianuarie 2022, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 8.861 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 43 decese. Nu sunt raportate decese anterioare.Vom detalia datele in buletinul informativ…

- Numarul cazurilor de COVID-19 continua sa creasca, pentru a treia zi consecutiv. In ultimele 24 de ore au fost raportate aproape 1.500 de imbolnaviri, fata de aproape 1.300 cu o zi in urma, arata datele partiale transmise joi de autoritati. De asemenea, au fost reportate 37 de decese. Conform datelor…

- Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 28 decembrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 1.144 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 67 de decese. Nu sunt raportate decese anterioare.Vom detalia datele in buletinul informativ…

- In intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 566 cazuri de persoane pozitive cu SARS COV 2.De asemenea, au fost raportate 24 de decese. Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 27 decembrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 566 cazuri de persoane pozitive…