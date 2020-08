Stiri pe aceeasi tema

- Joi 13 august, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat un nou record de cazuri de COVID-19 pentru Romania: 1.454. In ultimele 24 de ore, 53 de persoane au murit, in timp ce 478 se afla in stare grava.

- BILANT coronavirus 7 august România. Grupul pentru Comunicare Strategica a anuntat 1.378 de cazuri noi de COVID-19 în ultimele 24 de ore. De asemenea, s-a anuntat un nou record de decese. 50 de pacienti cu COVID-19 au murit în ultimele 24 de ore.

- BILANT coronavirus 31 iulie 2020 în România. Grupul pentru Comunicare Strategica a anuntat vineri 1.295 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19 în ultimele 24 de ore.

- Astazi, 30 iulie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat un nou record de cazuri de COVID-19 pentru Romania: 1.356 inregistrate in ultimele 24 de ore. 35 de persoane au decedat, in timp ce 402 pacienți se afla in stare grava.

- Marți, 28 iulie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 1.151 de noi cazuri de COVID-19 pentru Romania, inregistrate in ultimele 24 de ore. De asemenea, 33 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș.

- Astazi, 22 iunie, Grupul de Comunicare Strategica a actualizat numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus pe teritoriul țarii noastre. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 246 de noi cazuri de COVID-19, iar numarul total a ajuns la 24.291.

- Comunicat oficial. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 330 de noi cazuri de imbolnavire.Pana astazi, 20 iunie, in Romania, au fost confirmate 23.730 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate…

- BILANT CORONAVIRUS ROMÂNIA 19 IUNIE. Alte 320 de noi cazuri de COVID-19 au fost anuntate vineri de Grupul pentru Comunicare Strategica. De asemenea, alte 11 persoane infectate au murit.