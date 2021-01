Autoritațile au raportat alte 2.156 cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus in ultimele 24 de ore, dar și 57 de decese. Pana astazi, 17 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 693.644 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 622.414 pacienți au fost declarați vindecați. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata la 14 zile1.Alba13166392,042.Arad15050371,713.Argeș19756441,584.Bacau17828811,725.Bihor19189422,156.Bistrița-Nasaud7915281,47.Botoșani9118351,648.Brașov272911002,699.Braila9021141,9410.Buzau8745180,8711.Caraș-Severin7227282,2812.Calarași6849271,3313.Cluj33377463,8614.Constanța28629362,7215.Covasna5369111,2416.Dambovița15899241,717.Dolj16599311,7418.Galați17832432,4319.Giurgiu6957101,5220.Gorj5427170,9221.Harghita5588140,7222.Hunedoara12736241,8523.Ialomița7343131,4324.Iași298941101,2925.Ilfov270321054,3826.Maramureș12212682,6227.Mehedinți5358201,0928.Mureș16007381,3329.Neamț11969231,4830.Olt10171340,7231.Prahova25269681,3432.Satu…