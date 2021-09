Stiri pe aceeasi tema

- 581 persoane sunt internate la ATI The post Bilanț CORONAVIRUS 11 septembrie: 2.648 de cazuri noi, 47 decese appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Bilanț CORONAVIRUS 11 septembrie: 2.648 de cazuri noi, 47 decese Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- 269 persoane sunt internate la ATI The post Bilanț coronavirus 29 august: 868 cazuri noi, 19 decese appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Bilanț coronavirus 29 august: 868 cazuri noi, 19 decese Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- 96 persoane sunt internate la ATI The post Bilanț coronavirus 11 august: 326 de cazuri noi, 8 decese appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Bilanț coronavirus 11 august: 326 de cazuri noi, 8 decese Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- 56 de persoane sunt internate la ATI The post 26 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: 26 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Sunt raportate 28 de decese anterioare intervalului de referința The post Bilanț coronavirus 9 iulie: 54 de cazuri noi, un singur deces appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Bilanț coronavirus 9 iulie: 54 de cazuri noi, un singur deces Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- 67 persoane sunt internate la ATI The post Bilanț coronavirus 2 iulie: 37 de cazuri noi, un deces in ultimele 24 de ore appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Bilanț coronavirus 2 iulie: 37 de cazuri noi, un deces in ultimele 24 de ore Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- In carantina instituționalizata se afla 32 de persoane. The post 52 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS–CoV–2! Situația din fiecare județ appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: 52 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS–CoV–2! Situația din fiecare județ Credit autor: Realitatea…

- Numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 731 The post CORONAVIRUS 22 IUNIE. 41 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: CORONAVIRUS 22 IUNIE. 41 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 Credit autor: Realitatea…