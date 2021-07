Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au confirmat vineri 37 de noi infectari cu coronavirus, dupa efectuarea a 25.199 de teste in ultimele 24 de ore in Romania. Tot in ultimele 24 de ore a fost raportat un deces al unei persoane infectate. Alte 36 de decese din perioada anterioara au fost acum introduse in baza de date.Grupul…

- Un nou bilanț al infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2 este anunțat, astazi, de Grupul de Comunicare Strategica.In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 37 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au…

- In cursul dimineții de astazi, 2 iulie 2021, au mai fost confirmate inca 37 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 33.898. In intervalul 01.07.2021 (10:00) – 02.07.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 37 de decese (26 barbați și 11 femei), ale unor pacienți…

- Pana astazi, 28 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.667 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.045.351 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 37 cazuri noi…

- Un nou bilanț al infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2 este anunțat, astazi, de Grupul de Comunicare Strategica.Pana astazi, 27 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.630 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).1.045.351 de pacienți au fost declarați vindecați.In…

- Pana astazi, 14 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.079.776 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.044.404 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 50 cazuri noi de…

- Pana astazi, 31.861 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. In intervalul 13.06.2021 (10:00) – 14.06.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 27 de decese (12 barbați și 15 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus,…

- 69 noi infectari in ultimele 24 de ore, doar 9 decese cauzate de coronavirus, 229 de persoane internate la ATI. S-au efectuat 9.543 teste RT- PCR și 6.311 teste rapide.Pana duminica, 13 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.079.726 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID…