Bilanț coronavirus 2 ianuarie. Câte cazuri noi avem astăzi Potrivit datelor publicate de GCS, pana astazi, 2 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 637.395 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 571.333 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.194 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt. Județ Numar de cazuri confirmate(total) Numar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 31 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 632.263 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 560.793 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.322 cazuri…

- Potrivit GCS, pana astazi, 27 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 615.809 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus ( COVID – 19 ). 540.437 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.049…

- Pana pe 5 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 508.345 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 399.207 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 8.072 cazuri noi de persoane…

- Pana astazi, 2 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 484.550 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 371.231 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.916 cazuri…

- Pana astazi, 18 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 383.743 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 261.387 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 10.269 cazuri…

- Pana astazi, 16 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 365.212 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 246.633 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.931 cazuri noi…

- Pana astazi, 13 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 343.725 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 231.808 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 9.489 cazuri noi…

- Niciun caz nou de CoVid-19 in Bistrița-Nasaud, in condițiile in care nu au fost efectuate teste, in ultimele 24 de ore. La nivel național, in același interval, au fost inregistrate 2.069 de cazuri noi de CoVid-19, 56 de pacienți au decedat, iar alți 628 sunt internați in secțiile ATI. In același interval…