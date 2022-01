Bilanț coronavirus: 19.105 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 19.105 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 2.495 mai mult decat in ziua anterioara. 2.084 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. Evoluția cazurilor noi pozitive din ultimele 7 zile o gasiți in graficul de mai jos. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata la 14 zile1.Alba36.3832923,912.Arad45.9734694,013.Argeș48.6402552,654.Bacau46.0446214,095.Bihor57.2617696,296.Bistrița-Nasaud21.8611955,617.Botoșani25.6103393,578.Brașov73.9376496,709.Braila23.848491,4810.Buzau26.0132342,0511.Caraș-Severin20.4441172,3512.Calarași18.4661161,3413.Cluj99.75670410,5814.Constanța75.6948735,3915.Covasna13.892761,7916.Dambovița38.5932062,4517.Dolj47.4684351,9018.Galați46.7023232,5419.Giurgiu20.7221171,7720.Gorj15.943631,1421.Harghita16.1191923,8022.Hunedoara38.9903334,3723.Ialomița20.4211191,7924.Iași77.4706703,3025.Ilfov82.2345457,5826.Maramureș36.3677515,8727.Mehedinți16.226570,9928.Mureș42.9654092,6429.Neamț34.8574443,8230.Olt26.975911,0331.Prahova66.9252792,6432.Satu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

