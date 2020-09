Stiri pe aceeasi tema

- Au fost anunțate noile cifre ale pandemiei de COVID-19, in Romania. Grupul de Comunicare Strategica a oferit noile cifre cu o intarziere de 30 de minute, provocata, se pare, de o eroare tehnica.

- Grupul de Comunicare Strategica a Guvernul a raportat 1.311 de diagnosticari noi cu virusul COVID-19, in ultimele 24 de ore, in timp ce pe sectiile de Terapie Intenstiva se afla 467 de pacienti.

- In ultimele 24 de ore, pe teritoriul țarii noastre, conform informațiilor oferite de Grupul de Comunicare Strategica, s-au inregistrat 1.269 de noi cazuri de imbolbaviri cu noul coronavirus și, din pacate, au fost raportate și 38 de decese.

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat sambata, 5 septembrie 2020, ca au fost inregistrate 1.269 cazuri noi cu coronavirus in ultimele 24 de ore si 38 de morti. Numarul total al persoanelor infectate cu SARS CoV-2 in Romania a ajuns la 93.864 cazuri. Pana astazi, 5 septembrie, pe teritoriul Romaniei,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat pentru duminica, 30 august 2020, ca au fost inregistrate 952 cazuri noi cu coronavirus in ultimele 24 de ore, numarul total al persoanelor infectate cu SARS CoV-2 in Romania ajungand la 86.785 de cazuri. De ieri și pana astazi, 39 de pacienți infectați au murit.…

- Cele mai multe cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus au fost inregistrate, pana in prezent, in judetul Suceava – 4.078, in Bucuresti – 3.349, iar in alte patru judete – Brasov, Botosani, Vrancea si Iasi – sunt peste 1.000 de imbolnaviri. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, pe teritoriul…

- Inca trei noi cazuri de coronavirus au fost confirmate in judetul Calarasi in ultimele 24 de ore, numarul imbolnavirilor ajungand astfel la 163. Din pacate se inregistreaza si 8 decese. Pana astazi, 26 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 25.697 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID…

- CORONAVIRUS ROMANIA. "Ar trebui sa analizam ce s-a intamplat in ultimele doua saptamani. Am avut o variatie intre 3-5% din probe pozitive. Azi am avut 4% dintr-un numar ceva mai mare de teste, peste 12.000. Daca este un accident o sa vedem zilele urmatoare. Cred ca ne aflam in continuare pe un trend…