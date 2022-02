In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 14.775 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 7.081 mai mult decat in ziua anterioara. 1.860 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. Evoluția cazurilor noi pozitive din ultimele 7 zile o gasiți in graficul de mai jos. Epidemia pe județe Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata la 14 zile1.Alba50.37712813,512.Arad64.27633914,813.Argeș70.84329312,634.Bacau58.5011844,185.Bihor77.5882659,376.Bistrița-Nasaud28.399785,177.Botoșani34.381994,938.Brașov100.97451713,539.Braila29.5641577,4810.Buzau37.79225210,5011.Caraș-Severin27.8401549,7912.Calarași24.2761237,7413.Cluj144.10364818,0814.Constanța108.26046814,5115.Covasna18.2991116,2016.Dambovița49.4191927,8717.Dolj66.47527811,3718.Galați59.6701447,5319.Giurgiu26.6151079,4320.Gorj20.846864,9921.Harghita20.793493,2222.Hunedoara53.37721011,4723.Ialomița25.7201198,7524.Iași103.4284618,7425.Ilfov110.358105121,6326.Maramureș48.255935,1927.Mehedinți20.505997,3328.Mureș58.85237910,2029.Neamț44.1441233,8630.Olt36.02611510,4731.Prahova91.58264213,4732.Satu…