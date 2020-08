Stiri pe aceeasi tema

- Joi 13 august, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat un nou record de cazuri de COVID-19 pentru Romania: 1.454. In ultimele 24 de ore, 53 de persoane au murit, in timp ce 478 se afla in stare grava.

- Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 62.547 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 779 de cazuri noi s-au inregistrat in ultimele 24 de ore, la un numar mai mic de teste decat de obicei, adica 6.607, conform celui mai recent bilanț al autoritaților.La ora 13:00, Grupul de Comunicare…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 1.378 de cazuri noi de coronavirus și 50 de decese, in ultimele 24 de ore. In plus, la secțiile de Terapie Intensiva sunt internați, in stare grava, 446 de ro...

- BILANT coronavirus 7 august România. Grupul pentru Comunicare Strategica a anuntat 1.378 de cazuri noi de COVID-19 în ultimele 24 de ore. De asemenea, s-a anuntat un nou record de decese. 50 de pacienti cu COVID-19 au murit în ultimele 24 de ore.

- Numarul imbolnavirilor cu COVID-19 a ajuns la 29.223 in Romania, potrivit datelor transmise luni, 6 iulie, de catre Grupul de Comunicare Strategica. Au fost inregistrate 250 noi cazuri de imbolnavire. Vezi și ALBA: Un singur caz nou de COVID-19 in ultimele 24 de ore. Bilanț: 481 de imbolnaviri, 411…

- Alte 416 cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost raportate de la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, numarul total al imbolnavirilor ajungand sambata la 28.582. La ATI, in acest moment, sunt internati 223 de pacienti. Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca, in…

- De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 291 noi cazuri de imbolnavire. Au fost efectuate 7.300 de teste. Pana astazi, 28 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 26.313 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID –…

- De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 275 de noi cazuri de imbolnavire Sursa articolului: Bilanț coronavirus Romania: 275 de cazuri noi de infectare și 14 decese in ultimele 24 de ore Credit autor: Realitatea De Mures. Source