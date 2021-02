Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat noul bilanț al zilei de 22 ianurie! 2021 Astfel, in ultimele 24 de ore, pe teritoriul țarii noastre, au fost confirmate alte 2.699 de noi cazuri de infectare cu noul COVID-19!

- Vineri, 15 ianuarie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 3.353 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus! De asemenea, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 63 decese și 1.091 pacienți in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Marți, 12 ianuarie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 3.697de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus! De asemenea, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 156 decese și 1.073 pacienți in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Autoritațile romane au facut un nou anunț important! Grupul de Comunicare Strategica a anunțat pentru astazi, 4 ianuarie 2020, ca in ultimele 24 de ore au fost raportate 3.130 de noi cazuri de infectare cu COVID-19.

- Joi, 24 decembrie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 4.310 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, in ultimele 24 de ore. De asemenea, 146 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 1.234 de pacienți se afla in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Joi, 17 decembrie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 5.697 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, in ultimele 24 de ore. De asemenea, 107 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 1.297 de pacienți se afla in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Miercuri, 16 decembrie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 5.991 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, in ultimele 24 de ore. De asemenea, 164 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 1.267 de pacienți se afla in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului a publicat ultimul bilant al pandemiei de coronavirus in Romania. Astfel, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 131 de noi decese, in timp ce la ATI sunt internati 1.174 de pacienti.